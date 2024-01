Schumacher | la rivelazione sulle condizioni | “Si siede a tavola per mangiare”

(Di giovedì 11 gennaio 2024) (Adnkronos) – Michael“siper”. A 10 anni dall’incidente e dall’inizio dell’assoluta riservatezzadi salute dell’ex pilota Ferrari, è questa lache Johnny Herbert, leggenda britannica della Formula 1, ha fatto a BettingSites.co.uk.della quale, però, l’ex campione sottolinea di non avere un riscontro diretto. Su, spiega infatti Herbert, “sento notizie di seconda mano. Ho sentito dire da chi lavora in F1 che siper cena, ma non so se sia vero. Riesco solo a leggere tra le righe. Non abbiamo sentito molto dalla famiglia e comprensibilmente. Questa è sempre stata una parte importante del modo di ...

