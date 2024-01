Scherma | nove fiorettisti azzurri presenti nel tabellone principale a Parigi

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Si alza il sipario sulla tappa della Coppa del Mondo di fioretto a. Un antipasto olimpico per una delle prove più attese del circuito, anche per il suo fascino ed importanza. Oggi si sono tenute le qualificazioni maschili e sarannogliad essereneldella gara francese. Tommaso Marini, Filippo Macchi, Alessio Foconi e Daniele Garozzo erano già qualificati grazie alla loro posizione nel ranking mondiale. A loro si sono poi aggiunti Guillaume Bianchi, Giorgio Avola, Davide Filippi, Edoardo Luperi e Francesco Ingargiola. Bianchi, Avola e Filippi avevano già staccato il pass dopo la fase a gironi con sei vittorie in altrettanti incontri. Ingargiola e Luperi si sono invece qualificati tramite gli assalti preliminari. Eliminazione all’ultimo ...

A Parigi ha preso il via il fine settimana dedicato alla Coppa del Mondo di fioretto con le qualificazioni maschili. Saranno in totalegli azzurri presenti nel tabellone principale , con Guillaume Bianchi, Giorgio Avola e Davide Filippi che sono stati i primi ad aggiungersi a Tommaso Marini, Filippo Macchi, Alessio Foconi e ...
E' alle porte il primo grande weekend internazionale del 2024 per la scherma italiana. Sono 47 gli azzurri pronti a salire in pedana nel doppio ...