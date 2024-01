Scherma | Coppa del Mondo fioretto 2023 2024 | a Parigi 5 azzurri superano le qualificazioni

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Aha preso il via il fine settimana dedicato alladeldicon lemaschili. Saranno in totale nove glipresenti nel tabellone principale, con Guillaume Bianchi, Giorgio Avola e Davide Filippi che sono stati i primi ad aggiungersi a Tommaso Marini, Filippo Macchi, Alessio Foconi e Daniele Garozzo già ammessi per diritto di ranking, dopo un girone eliminatorio perfetto con sei vittorie in altrettanti incontri. Gli ultimi due a centrare il main draw sono poi stati Edoardo Luperi e Francesco Ingargiola, mentre si sono fermati all’ultimo turno Giulio Lombardi e Damiano Di Veroli e in precedente Mattia De Cristofaro. Domani a partire dalle 09:00 andranno in scena lefemminili, con Arianna Errigo, Erica ...

"Da 13 anni siamo main sponsor delladel mondo di, la Fencing Gran Prix " Trofeo Inalpi, unico trofeo mondiale che si gioca in Europa". Per i prossimi cinque anni l'augurio è quello di ...... maestro dell'Accademia Olimpica Beneventana di"Maestro Antonio Furno" e coordinatore della Nazionale italiana paralimpica di. Questa prima prova didel Mondo del 2024 servirà ...Il campione olimpico acese e il formidabile schermidore modicano vanno a caccia del podio. Domenica la gara a squadre: in palio punti importanti per la conquista del "pass" olimpico ...Ha preso il via oggi la quattro giorni di gare della prova di Coppa del Mondo Paralimpica a Cardiff. La tappa gallese è fondamentale per la conquista dei punti validi per la qualificazione alle ...