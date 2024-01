Sbriciolata ricotta e amaretti | è la più buona di tutte!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Laè una torta facilissima da realizzare, veloce e appagante. Appartiene al filone dei dolci alla portata di tutte, semplici negli ingredienti, quasi elementari nei procedimenti. Per impastarlo, serviamo direttamente delle mani, pulite ovviamente. Dobbiamo ottenere un composto granuloso, proprio per poterci garantire l’effetto crumble, croccante e invitante. Anche la crema di farcitura va lavorata pochissimo e velocemente, con una spatola. Solo per polverizzare glidovremo ricorrere al robot da cucina. Il risultato è delizioso, cuoce in poco più di mezz’ora e conquisterà anche i piccini! Che ne dite di cucinarla insieme? Mettiamoci al lavoro, si comincia!: ingredienti e preparazione Per questa ...