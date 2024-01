Sbarco con migrante morto a Lampedusa | tre arresti

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Pubblicato il 11 Gennaio, 2024 (Adnkronos) – Tre persone sono state arrestate con l'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e di morte come conseguenza di altro delitto, dopo locon undello scorso 19 dicembre a. In carcere sono finiti un sudanese di 37 anni, un gambiano di 43 anni e un nigeriano di 24 anni. Sono stati arrestati in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del tribunale di Agrigento. La Squadra mobile di Agrigento, il Servizio centrale operativo e dalla Sisco di Palermo, coordinati dalla Procura di Agrigento, hanno raccolto "gravi indizi di colpevolezza" a carico dei tre migranti. — [email protected] (Web Info)

