Sava | aggiudicati 5 milioni di euro per la rigenerazione urbana

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Nei giorni scorsi l’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco dott. Gaetano Pichierri ha aggiudicato i lavori che riguardano l’avvio degli interventi di efficientamento energetico del Palazzo Comunale, del piano terra dei locali destinati alla Polizia Locale e la riqualificazione di Via Del Prete e altre zone del centro cittadino. Si tratta di un progetto presentato dall’assessorato ai Lavori Pubblici del Comune di, finanziato con fondi PNRR – Finanziato dall’Unionepea – Next Generation EU. I lavori, che partiranno a breve, prevedono la revisione e l’integrazione degli impianti, la sostituzione delle lampade a risparmio energetico, degli infissi esterni e delle porte interne, la sistemazione dell’intonaco, della pavimentazione, il ripristino e la pulizia della facciata esterna, l’abbattimento delle barriere architettoniche, ...

In gol, nel primo tempo, Lotito, Appeso e De Michele In un uggioso pomeriggio di gennaio, il Sava inanella il secondo successo di fila imponendosi tra le mura amiche sul malcapitato Taviano. Gara nel ...Per De Michele si tratta di un ritorno; Montervino ha giocato in Promozione con Manduria e Talsano e ha vinto un campionato di Prima Categoria con il Grottaglie Doppio colpo in casa ASD Sava Calcio. L ...