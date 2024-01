Sassuolo | Berardi recupera contro la Juve? Le condizioni

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 11 gennaio 2024), ledi Domenico, uscito per infortunio nell’ultima sfida con la Fiorentina e in vista dellaIlprepara la prossima trasferta di campionatolantus. Arrivano ottime notizie per Dionisi su Domenico. Il capitano dei neroverdi, uscito nel corso della scorsa partita con la Fiorentina per affaticamento muscolare, èto e sarà convocato. Out, invece, il terzino titolare Toljan.