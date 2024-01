Sassuolo | Berardi recupera | ci sarà contro la Juventus

Leggi su sportface

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Ilpotrà fare affidamento su Domenicoin vista della sfida di martedì prossimo all’Allianz Stadiumla. L’attaccante della nazionale, uscito nel corso dell’ultima gara per affaticamento muscolare, èto econvocato. Alla lista degli assenti si unisce invece Toljan le cui condizioni saranno valutate nei prossimi giorni. Non cambiano centrocampo e fronte offensivo dove troverà conferma Thorvestd. In difesa possibile impiego come esterno di Viti, con Pedersen a destra. Nella lista degli assenti figurano Defrel, Obiang, Racic, Vina. SportFace.