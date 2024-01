Sardegna | ultimatum FdI | uniti su Truzzu o al voto divisi Ma la Lega non cede Tutti i presidenti di Cdx a rischio

"Mi sento di escludere categoricamente che si possa andare separati alle elezioni regionali in", conclude. Eppure, l'sta per scadere e i candidati del centrodestra rimangono due, ... Dopo poche ore Crippa ha lanciato l'sulle regionali: "Conferma per gli uscenti o si ... Solinas in, Marsilio in Abruzzo, Bardi in Basilicata e Cirio in Piemonte", ha detto Crippa in ...In Sardegna le liste vanno presentate entro il 14 gennaio per il voto del 25 febbraio. Potrebbe essere la prima deflagrazione della destra.CAGLIARI. "Responsabilità , gratitudine e fierezza. Lavorerò come sempre con umiltà e per tutti. Credo nella politica del fare e delle scelte coraggiose nell’esclusivo interesse della Sardegna". Così i ...