Saranno famosi | un gran bel commedione allestito da Alan Parker

(Di giovedì 11 gennaio 2024)La5 ore 21.10. Con Irene Cara, Lee Curreri , Gene Anthony Ray. Regia di. Produzione Usa 1980. Durata: 2 ore e 14 minuti LA TRAMA Un anno nella vita degli allievi e delle allieve della High School of Performing Arts di New York. Le ansie, i primi successi, le frustrazioni di un pugno di ventenni. Sfonderanno un giorno nel canto, nel balletto nella recitazione? Forse sì, forse no. Intanto vivono quella che un giorno ricorderanno la loro stagione migliore. PERCHÈ VEDERLO Perché(un regista che andrebbe maggiormente ricordato, vedi "Mississipi burning") allestì unbel, dove brillantemente coesistono musical, commedia generazionale, magia dello spettacolo (per chi lo fa e chi lo vede). Nulla da ...

Leggi Anche Dennis Fantina, da "Saranno famosi" a "All Together Now": "Ho due figli e sono disoccupato" Daniela Romano era entrata a 'Saranno famosi' ... (247.libero)

(Commedia, Drammatico, Musicale) in onda alle 21.10 su La5 , un film di Alan Parker, con Irene Cara, Lee Curreri, Laura Dean, Antonia Franceschi, Boyd Gaines, Albert Hague, Tresa ...... per tutta la giornata di oggi, giovedì 11 gennaio, a partire dalle 10, dalla filodiffusione di via Garibalditrasmessi i suoi brani più: ci'Crêuza de mä', 'Bocca ...Stasera in TV, Giovedì 11 Gennaio 2024: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in c ...