Saranno Famosi | com’è oggi Bruno Lee Curreri e cosa fa nella vita?

Leggi su cinemaserietv

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Per il grande pubblico il nome di Leepotrebbe non risuonare familiare ma per tutti gli appassionati dis’identifica immediatamente con il personaggio diMartelli. Dopo gli anni d’incredibile successo ottenuto sia dal film che dalla serie tv, però,ha deciso di abbandonare la recitazione in totale favore della musica. In questi decenni, infatti, si è dedicato alla composizione di colonne sonore per il cinema, la televisione ed altri interpreti come, ad esempio, Natalie Cole. Leenel 2022 – fonte: Instagram @lIn questo senso, dunque, ha rispettato in pieno il carattere del suo personaggio, schivo, dolce e assolutamente fedele al suo pianoforte. E, seguendo la musica, è arrivato anche in Italia. ...