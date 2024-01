Sara Ricci | “Al Grande Fratello ho recitato e ci siete cascati tutti!”

Leggi su biccy

(Di giovedì 11 gennaio 2024)è uscita dalpoco prima di Natale, ma nonostante questo riesce ancora a far parlare di sé. Straordinariamente folle nel suo essere irreale, nonché una delle nemiche di Beatrice Luzzi all’interno della Casa,è una delle concorrenti più odiate dal general public che personalmente ho amato e mi è dispiaciuto vederla uscire. La lite con la costumista, il tour interrotto anzitempo su richiesta degli autori, la sua convinzione di essere amatissima fuori. In quella Casa è stata poco più di due settimane ma ha lasciato il segno. Ora, parlando con i follower via Instagram, ci ha offerto un nuovo show che è a tutti gli effetti un colpo di scena (o un tentativo maldestro per ripulirsi l’immagine?): quella che abbiamo visto all’interno della Casa del ...