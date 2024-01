Sara Barbieri | è finita con il compagno Fabrizio Corona? Le parole shock

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Qualche voce aveva iniziato a circolare nei giorni scorsi a proposito della rottura trahanno vissuto una storia d’amore intensa ma nel totale riserbo. Un paradosso considerato il mestiere dell’ex “re dei paparazzi”, per cui social e comunicazione sono pane quotidiano. Era stato proprio lui a parlarne in un’intervista al settimanale Chi, tessendo le lodi di una ragazza molto più giovane di lui ma che aveva dimostrato di avere maturità da vendere, al punto di parlare persino di nozze (mai avvenute). Dopo alcune indiscrezioni sulla fine di questa relazione, per la prima volta laha deciso di rompere il silenzio su Instagram con un lungo messaggio sibillino ...

... questa volta sotto la mitica scatola non ci saranno ingredienti bensì due bizzarri oggetti da impiegare durante la cucinata, prima della quale chefsalirà in cattedra per uno show cooking ...conferma la rottura col 49enne con un post fiume pubblicato nelle IG Stories "Nel mio silenzio sono rimasta per due anni e mezzo" , sottolinea la 23enne Erano già arrivate le ...La relazione tra Fabrizio Corona e Sara Barbieri sembra giunta al termine, come suggerito da un enigmatico post della modella di 23 anni.Sempre più frenetica l'attività dei concorrenti della cucina di Masterchef Italia, già rimasti in sedici dopo le quattro eliminazioni nelle prime quattro puntate. Stasera si mangia romano e l'esterna ...