Sanremo 2024 | tutti gli ospiti fuori dall’Ariston in piazza Colombo | l’annuncio di Amadeus

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Nella 74esima edizione del Festival diall’Ariston si esibiscono 30 artisti, tra giovani, esordienti e cantanti di grand esperienza.è affiancato sul palco da cinque co-conduttori diversi, uno per serata: prima il vincitore dela scorsa edizione Marco Mengoni, poi Giorgia, Teresa Mannino, Lorella Cuccarini e in quella finale l’amico e collega Rosario Fiorello. Mentre si delinea tutto il programma del palco principale del Festival, il conduttore e direttore artistico annuncia anche glisugli altri due palchi paralleli, quello die quello sulla Costa Smeralda della flotta Costa Crociere, che sarà ancorata al largo di. Come già anticipato, li artisti del palco galleggiante sono Tedua, Bob Sinclar, Bresh e Gigi d’Agostino. Giovedì 11 gennaio, ...

Lazza, Paola Chiara, Arisa, Tananai, Rosa Chemical sono gli artisti che si esibiranno sul palco di Piazza Colombo dal 6 al 10 febbraio durante il Festival di Sanremo Sarà un super cast quello che si ...In breve: Amadeus ha svelato i nomi degli ospiti che si esibiranno sul palco di piazza Colombo, a due passi dal Teatro Ariston, nel corso delle serate della 74esima edizione del Festival di Sanremo, ...