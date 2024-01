Sanremo 2024 | i biglietti quanto costano e dove acquistarli | la data ufficiale

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Il Festival diè alle porte, la più importante kermesse canora e televisiva italiana quest’anno si terrà dal 6 al 10 febbraio in prima serata, sempre su Rai Uno e con l’avvicinarsi della, impazza la ricerca deiper partecipare allo show. Ma, e? Seguendo le info pubblicate dall’Ufficio Stampa Rai, sarà possibile acquistare ia partire dal 23 gennaio e i singoli ticket avranno dei prezzi diversi: per le prime 4 serate isingoli di Platea200 Euro ognuno, 730 Euro per la finale di sabato 10 febbraio. Per la Galleria, invece, si parte da 110 Euro per le prime 4 sere e si arriva a 360 Euro ...

In queste ore sono state svelate le informazioni aggiornate su come e quando acquistare i Biglietti per il Festival di Sanremo 2024 , insieme ai ... (blogtivvu)

La Rai ha reso noti i prezzi dei biglietti per assistere a Sanremo 2024 , in programma al teatro Ariston dal 6 al 10 febbraio. Quanti soldi ci ... (movieplayer)

Per la quinta volta Amadeus ha messo insieme un cast stellare per il Festival della canzone italiana. Quindi anche questa volta la domanda sorge ... (biccy)

Il Festival di Sanremo 2024 è alle porte: l’evento canoro-televisivo più atteso dell’anno sta per arrivare come sempre in prima serata su Rai Uno, ... (cultweb)

... mentre l'altro ha riportato la sospetta frattura di una mano ed è stato portato all'ospedale dida un'ambulanza di Ponente Emergenza. Sul posto anche l'automedica Alfa3 del 118. Diverse le ...Non sarà facile, per le forze dell'ordine, risalire ai responsabili che, nella notte tra martedì e ieri, hanno incendiato la 'Salumeria Taggiasca' di via Soleri 8, nel capoluogo della Valle Argentina. ...In uscita il 12 gennaio il nuovo album del cantante con 15 brani, di cui 10 inediti: "Sono un romantico e scrivo d'amore da una vita". Il ricordo di ...Click Day per i biglietti di Sanremo. Il 23 gennaio, dalle 9.00 (fino ad esaurimento delle disponibilità), saranno messi in vendita, sul sito… Leggi ...