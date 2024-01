Sanremo 2024 | i biglietti per i disabili | costo e acquisto ma c’è da aspettare

Leggi su cultweb

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Il Festival diè alle porte: l’evento canoro-televisivo più atteso dell’anno sta per arrivare come sempre in prima serata su Rai Uno, quest’anno dal 6 al 10 febbraio e molti si stano chiedendo in questi giorni quanto costano iper partecipare alle serate e come prenderli. Una cosa certa al momento la sappiamo: rispetto agli anni precedenti, pare che iper isaranno acquistabili accendendo ad un portale web dedicato a partire dal 23 gennaiodalle ore 9.00. Le tariffe deidedicati agli spettatori contà motorie non sono ancora chiare, anche se pare che non saranno gratuite. Per capire come prendere e quanto costano iper persone contà ...