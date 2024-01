Sanremo 2024 | Amadeus svela gli ospiti musicali

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Mancano tre settimane al Festival die ormai restano pochissime cose ancora dare (salvo sorprese). Oggi tocca agli artisti che si esibiranno sul palco di Piazza Colombo, in ognuna delle 5 serate, parallelamente alla gara.si collegherà con loro di tanto in tanto dal Teatro...

Il Festival di Sanremo 2024 è alle porte: l’evento canoro-televisivo più atteso dell’anno sta per arrivare come sempre in prima serata su Rai Uno, ... (cultweb)

Sono arrivati da Milano, da Torino, Alba,, ma anche dalle città limitrofe come Andora, per commemorare il grande Faber e per farlo quale modo migliore se non cantando le sue canzoni Così ...Potrebbero volerci anni perché la Corte internazionale di giustizia (Cig) emetta il suo verdetto sul ricorso presentato dal Sudafrica contro Israele per il crimine di genocidio a Gaza. Stamane a L'Aja,...Festival di Sanremo 2024, Amadeus annuncia una nuova lista di cantanti Mentre si avvicina sempre di più il Festival di Sanremo 2024, per ...Caterina Balivo rompe il silenzio e annuncia che sarà a Sanremo con uno speciale del suo programma Amadeus durante la diretta del TG1 ha rivelato gli ...