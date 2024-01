Sanatoria per gli insegnanti di religione | via al concorso ma saranno tutti assunti

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Siglato l’accordo tra il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, Cardinale Matteo Zuppi, e il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. L’accordo riguarda ilper la copertura di posti per l’insegnamento dellacattolica nelle scuole, che rappresenta un importante passaggio nel panorama scolastico. Cosa prevede ilL’Intesa prevede la copertura del 30% dei posti vacanti tramiteordinario, come stabilito dall’articolo 1-bis della legge 159/19. Il rimanente 70% sarà assegnato attraverso una procedura straordinaria riservata ai docenti con almeno 36 mesi di servizio. In totale, sono coinvolti circa 6400. L’accordo sostituisce quello del 14 dicembre 2020 e si basa sul rispetto dell’Accordo di revisione del Concordato lateranense del ...

