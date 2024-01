Samoa Joe detta le regole | ecco i requisiti per sfidarlo e conquistare la cintura AEW

Leggi su aewuniverse

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Questa notte il campione mondiale AEW,Joe, è entrato nel ring per annunciare di aver apportato alcune modifiche ai protocolli per gli sfidanti al titolo. "Anche il diavolo che ha fatto un cattivo affare mi sta cercando. Ma questa sera non ci interessano i diavoli, perché chi comanda qui èJoe.quali sono le modifiche". Joe ha dichiarato che non importa più se vengono a piangere al microfono. Gli sfidanti devono dimostrare il loro record e la loro reputazione, e il comitato del campionato darà loro l'opportunità se sono degni. "La nuova era del campionato è qui. E per tutti coloro che lo desiderano, il loro campione li aspetterà", ha concluso Joe.