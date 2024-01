Samardzic non ha ancora accettato il Napoli | retroscena clamoroso per giugno

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Come ormai consuetudine, la trattativa per portare Lazaralsi sta trasformando in una vera telenovela. Walter Mazzarri è in attesa di rinforzi, ma ad oggi, dopo l’acquisto di Pasquale Mazzocchi, nonostante le dichiarazioni di “rito” di Aurelio De Laurentiis, si registranozero innesti in entrata, per unche prosegue nella sua emergenza di risultati e di rosa. Il team a disposizione di Walter Mazzarri è praticamente ridotto all’osso: Elmas è stato ceduto agli albori della sessione di riparazione, facendo presagire una chiusura imminente di un centrocampista in entrata, nello specifico, ma ad oggi, nessun passo in avanti è stato effettuato in tale direzione. Ad aggravare la situazione, l’impegno di Anguissa con il Camerun in coppa d’Africa, che con ogni ...