Saluto romano ad Acca Larentia | oltre 10 indagati per apologia del fascismo

(Di giovedì 11 gennaio 2024) La procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine in relazione aleffettuato il 7 gennaio scorso da alcuni partecipanti alla commemorazione per. Nell'indagine, che vede iscrittedieci persone, si procede per il reato didel. Nei giorni scorsi la Digos ha depositato una prima informativa e proceduto all'identificazione di un centinaio di persone.

Da La Russa parole sulche sono un insulto a chi ha fatto la resistenza. L'antifascismo deve essere un valore riconosciuto dentro il Parlamento. Meloni ha il dovere di prendere le ...ROMA - Sul saluto romano "l'aspetto puramente tecnico-giuridico è controverso da decenni. La Cassazione si pronuncerà a breve su alcune vicende che hanno concretizzato l'ostentazione di questi simboli ...