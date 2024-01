Saluti fascisti | la questione sbarca a Strasburgo | ' Impegno contro la rinascita del neofascismo in Europa'

Forse vogliono cacciare anche lui dalle memorie, dai cuori, magari anche dagli archivi, con tantia quelli che "lei è buona, i federali sono cattivi..." oppure "ma non sonosono solo ...Ancora gestia pochi giorni dairomani alle commemorazioni per la strage di Acca Larentia.Prima del derby i saluti fascisti a Ponte Milvio Un altro episodio, che segue le polemiche per i saluti romani alla commemorazione per tre giovani del Fronte della gioventù uccisi ad Acca Larentia nel ...qui hanno fatto il saluto fascista intonando "Avanti ragazzi di Buda", canto ungherese degli anni '50 contro la dittatura sovietica che è annoverato tra le canzoni dell'estremismo di destra. "Nascosta ...