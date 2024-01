Saluti fascisti | la Procura apre un fascicolo per apologia di fascismo | ecco chi sono gli indagati

Per idurante la commemorazione della strage di Acca Larentia, la Procura di Roma ha avviato un'indagine nella quale si procederà per il reato di apologia del fascismo. Nel complesso gli ...L'evento ha visto i militanti dell'estrema destra ricordare i tre ragazzi del Fronte della Gioventù uccisi nel 1978 davanti alla sede del Msi cone l'urlo ' Presente! '. Ma cos'è il ...Sulla vicenda del saluto fascista ad Acca Larentia, "sono intervenuta per chiedere conto al Governo per le immagini allucinanti che hanno fatto il giro del mondo. Le risposte non ci hanno per nulla ...Saluti romani a Acca Larentia, circa 100 identificati. La Digos di Roma sta lavorando in queste ore anche con altre questure ...