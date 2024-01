Salute | così il cibo migliora l’umore | dieta mediterranea contro la depressione

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Il proverbio dice: “Sei quello che mangi”. Ma forse e’ piu’ corretto dire che ci si sente come si mangia, dato che il campo della psichiatria nutrizionale, sempre piu’ in espansione, suggerisce che lagioca un ruolo importante nellamentale. La ricerca suggerisce che il giusto mix di alimenti e nutrienti puo’ fungere da cuscinettolo stress, l’ansia, lae una serie di altri problemi psicologici. Alcuni studi hanno dimostrato, ad esempio, che le persone che seguono una, ricca di frutta, verdura, legumi, olio d’oliva e pesce, tendono ad avere un rischio minore dirispetto alle persone che non la seguono. Secondo uno studio del 2017, riempire il piatto di questi alimenti potrebbe addirittura essere migliore ...