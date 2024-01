Salerno | sequestrati preventivamente oltre 900 milioni di €

Leggi su zon

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Nei giorni scorsi, su disposizione di questa Procura della Repubblica, la Guardia di Finanza del Comando Provinciale diha dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente, nei confronti di una società romana che ha agito in qualità di General Contractor. Le attività, eseguite dalla Compagnia di Vallo della Lucania, scaturiscono al termine di precedenti indagini, eseguite nei confronti dello stesso General Contractor, che hanno determinato un primo sequestro per500 mila € (avendo, la società, riscosso crediti per Iavori di ristrutturazioni mai avviati in tre comuni Cilentani). Proseguendo nelle investigazioni, sono stati individuati ulteriori 22 immobili, oggetto di ristrutturazione (ultilizzando il cd “Superbonus 110%), per i quali la società Romana aveva certificato l’avvenuta ...