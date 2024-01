Salerno | neonato di tre mesi positivo alla cocaina | è in gravi condizioni

di 3 mesi positivo alla cocaina: è grave Un bimbo di tre mesi è ricoverato in gravi ... La scoperta è stata fatta ieri dai medici del reparto di Pediatria dell' ospedale Ruggi di. Il ...A fare la terribile scoperta sono stati i medici del reparto Pediatria dell'ospedale Ruggi di, dove il piccolo era arrivato quasi in fin di vita. I medici sono riusciti a stabilizzarlo, ...Home » Territori » Campania » Neonato positivo alla cocaina ricoverato in rianimazione a Napoli ...Rischia la vita un neonato, risultato positivo alla cocaina. Il piccolo, di appena 3 mesi, è ora ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Santobono di Napoli. Secondo quanto si apprende, martedì ...