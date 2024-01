Salerno | neonato di tre mesi positivo alla cocaina | è in gravi condizioni

(Di giovedì 11 gennaio 2024) (Adnkronos) – Rischia la vita undi, risultato. Il piccolo, di appena 3, è ora ricoverato inall’ospedale Santobono di Napoli. Secondo quanto si apprende, martedì sera ilè giunto incritiche all’ospedale Ruggi di. Dagli esami è risultatoed è stato trasferito d’urgenza in elisoccorso al Santobono di Napoli, dove lotta tra la vita e la morte. Secondo una prima ipotesi, gli stupefacenti sarebbero stati trasmessi tramite il latte materno, la madre è tossicodipendente. La Procura diha aperto un’inchiesta e sul caso ...

