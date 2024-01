Salerno | neonato di tre mesi positivo a cocaina e meningite | ricoverato in gravi condizioni

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Non solo la positività allaemersa dall’esame delle urine. Ilinall’ospedale Ruggi d’Aragona di, dove è venuto al mondo 3fa, è stato trasferito in elisoccorso al Santobono di Napoli inssimeperché affetto anche da una importante forma di. Il piccolo era arrivato mercoledì 10 gennaio inssimenel pronto soccorso pediatrico del nosocomio salernitano, dove i medici gli avevano prestato le prime cure ripristinando i parametri vitali e stabilizzandolo. La positività allaè emersa dall’esame delle urine e secondo le prime informazioni la sostanza potrebbe essere ...

A seguito del rinvenimento delle tracce di cocaina nelle urine del neonato, la procura di Salerno ha aperto un'inchiesta e sono partite le indagini, sulle quali vige il più stretto riserbo. Il neonato risultato positivo alla cocaina è stato portato all'ospedale di Salerno e poi trasferito a Napoli: ha anche la meningite, la madre è tossicodipendente.