Salerno | neonato di 3 mesi positivo alla cocaina | ricoverato in gravi condizioni

La scoperta è stata fatta ieri dai medici del reparto di Pediatria dell'ospedale Ruggi di. Il piccolo, infatti, era arrivato al pronto soccorso pediatrico in gravissime condizioni: i medici ...Undi appena tre mesi è ricoverato in gravi condizioni nell'ospedale Santobono di Napoli dopo ...La scoperta è stata fatta ieri dai medici del reparto di Pediatria dell'ospedale Ruggi diSta lottando tra la vita e la morte il piccolo di tre mesi che nella notte tra martedì e mercoledì è arrivato al San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno in condizioni ... messo a rischio la ...La scoperta è stata fatta ieri dai medici del reparto di Pediatria dell'ospedale Ruggi di Salerno. Il piccolo, infatti, era arrivato al pronto soccorso pediatrico in gravissime condizioni: i medici ...