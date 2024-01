Salerno | controlli demaniali su spiagge | 61 indagati

Leggi su zon

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Un’operazione che ha portato allo scoperto ben dodici lidi balneari fuori norma e ristoranti “fantasma” che evadono per oltre un milione e mezzo di €. È questo il bilancio di una maxi operazione condotta dal Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Napoli, in collaborazione con. L’operazione “Playa Bonita” si occupa specialmente di tutela del demanio marittimo e fluviale, e i finanzieri hanno collaborato con i militari della Stazione Navale di Napoli e Sezione Operativa Navale di. L’obiettivo del maxi-controllo effettuato sulledi, soprattutto in strutture turistico-ricettive, è quello di verificare la presenza di titoli autorizzativi in materia demaniale, doganale ed urbanistica. I, per i quali sono stati anche utilizzati rilievi ...