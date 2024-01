Salernitana | UFFICIALE Pierozzi dalla Fiorentina | ritrova Inzaghi

La coppa d’Africa prenderà il via tra poche settimane, per la precisione il 13 gennaio, con molti club che perderanno vari giocatori. Ci siamo ... (spazionapoli)

Dal campo alla panchina. Ivan Radovanovic comincia la carriera di allena tore in patria. Il 35enne mediano serbo ex Atalanta, Bologna, Genoa ... (calciomercato)

La gara contro la, in programma sabato (ore 15) al 'Maradona' sarà diretta da Livio ... con Matteo Marchetti della sezione di Ostia Lido quarto. Al VAR ci saranno Marco Di Bello ...Notizie Calcio Napoli - Diramate le designazioni per la 20a giornata di Serie A e in particolare l'arbitro di Napoli -. Sarà esattamente Livio Marinelli a dirigere il derby campano in programma sabato alle ore 15.00 al Maradona. Al Var ci sarà invece Marco Di Bello che proprio di recente ha indispettito ...Niccolò Pierozzi, terzino classe 2001 di proprietà della Fiorentina, passa in prestito secco alla Salernitana. Ora è ufficiale, c'è il comunicato della ...I Phoenix Rising FC, tramite il loro profilo X, hanno ufficializzato l'acquisto del centrocampista Giulio Doratiotto. Il classe 2004 lascia così la Juventus Next Gen.