Salernitana | Iervolino tratta un club australiano

L’interrogativo principale in casa Salernitana , in vista della gara di stasera in casa dell'Atalanta, è legato alla presenza... (calciomercato)

Come riportato da Sky Sport , laha raggiunto l'accordo economico con Palomino, domani si continuerà a trattare con l'... ma non sarà l'unico esterno perché il club diè in pole ...L'eventuale investimento, chiaramente, non intaccherebbe l'avventura dialla guida della. L'operazione potrebbe essere realizzata attraverso un fondo estero e potrebbe prevedere ...Niccolò Pierozzi è sempre più vicino dal salutare la Fiorentina. Il terzino classe 2001, infatti, è ormai prossimo a lasciare Firenze durante questa sessione ...Siete lavoratori stanchi che vogliono iniziare a godersi il meritato riposo È il momento di conoscere come andare in pensione nel 2024 partendo dai requisiti da soddisfare. Il sistema pensionistico i ...