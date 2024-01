Salernitana | chiesto un attaccante alla Fiorentina

Bohinen, il centrocampista norvegese della, potrebbe trasferirsi al Genoa con la ... Sabatini, però, hainformazioni alla Lazio per Basic. L'Atalanta libera lo stopper Palomino. Lo ...in prestito, è anche nel mirino della Lazio. Per quanto riguarda invece l'attacco, c'è ...in vantaggio su Fiorentina e Villareal per avere il classe 2000. PLAYLIST VIDEO Scendi in ...In casa Fiorentina si pensa anche alle uscite e nelle ultime ore il nome di M'Bala Nzola è stato accostato a diverse squadre di Serie A: sono infatti, come conferma anche il Corriere ...11.01 08:40 - NM LIVE - Max Esposito a "NM": "Napoli, ai tifosi dico di stare vicino alla squadra, dal mercato mi aspetto un difensore ed un terzino sinistro" ...