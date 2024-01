Sabato 13 gennaio si apre l’anno giostresco 2024 con la cerimonia di Offerta dei Ceri

(Di giovedì 11 gennaio 2024)13sicon la ventiseiesima edizione delladideial Beato Gregorio X con la Donazione deiin Cattedrale preceduta dallo spettacolo offerto da Musici e Sbandieratori in piazza San Jacopo a partire dalle 18.00. Al termine dell’esibizione, alle ore 18.25 il corteo, composto oltre che dal Gruppo Musici e dagli Sbandieratori anche dalle rappresentative dei quattro quartieri e di Signa Arretii, muoverà da piazza San Jacopo verso Palazzo Comunale lungo Corso Italia, Canto De’ Bacci, via Cavour e via Cesalpino. Alle 18.45 in Piazza della Libertà, il sindaco di Arezzo, Alessandro Ghinelli, seguito dall’Araldo, dalla Magistratura della ...

Non accenna ad esaurirsi il momento d’oro dello Sporting: i Leoni sono in grande forma e in questo momento macinano risultati e goleade, senza ... (infobetting)

L’ Athletic Bilbao non si può nascondere: sabato pomeriggio ha un’ occasione enorme. La squadra di Valverde sta benissimo, è quarta in classifica a ... (infobetting)

Sopralluogo, questa mattina, sulle aree del nuovo Nodo di San Benigno che verranno aperte al traffico entro13. All'evento hanno partecipato il Prefetto di Genova Cinzia Torraco, il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, il sindaco di Genova Marco Bucci, il commissario dell'Autorità ...L'ultimo successo elvetico a Wengen nella disciplina 'Reginà era stato quello del 182020 ... Domani a Wengen è in programma il supergigante (ore 12,30),la seconda discesa libera e ...Ufficializzate le designazioni arbitrali degli anticipi in programma nel girone A di Serie D. Il secondo turno di ritorno si giocherà quasi interamente sabato 13 gennaio (in vista di quello successivo ...Da ottobre ad oggi ‘La morte negata’ è stato visto da oltre 3000 persone. Ora l’opera arriva anche a Carpi sabato 20 gennaio alle 16 presso il circolo sociale 'Cibeno Pile' in via Lago Maggiore 2 ...