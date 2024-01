(Di giovedì 11 gennaio 2024) Mosca, 11 gen. (Adnkronos) - Laè diventata laeuropea e la quinta al mondo in termini di parità di potere d'acquisto. Lo ha affermato il presidente Vladimirin un incontro con gli imprenditori dell'estremo oriente russo. "Sembra che veniamo strangolati e sotto pressione da ogni parte, macomunque la più granded'- ha aggiunto- Cilasciati alle spalle la Germania esaliti al quinto posto nel mondo in termini di Pil a parità di potere d'acquisto, dopo Cina, Stati Uniti, India e Giappone.i numeri uno in". "Abbiamo lasciato indietro tutta l'in termini di parità di potere d'acquisto, ...

Il Partito comunista ha proposto Nikolai Kharitonov come proprio candidato, ma la commissione elettorale non lo ha formalmente registrato. Kharitonov ... (247.libero)

La sentenza della Corte Suprema russa che classifica come estremista il cosiddetto 'movimento Lgbt internazionale' è stata considerata come un ... (247.libero)

Ladiè alla canna del gas. Lo dice l'agenzia Tass Le guerre sono orribili per definizione. Quando poi c'è di mezzo la 'dezinformatsiya', cioè la... Parte la campagna di inverno dell'......insolita contro lanel caso dei bambini ucraini, un migliaio circa, trasferiti in territorio russo, cioè fuori dal teatro di guerra, condannando con altrettanta sospetta celerità. Non ha ...Mosca, 11 gen. (Adnkronos) - La Russia è diventata la prima economia europea e la quinta al mondo in termini di parità di potere d'acquisto. Lo ha affermato il presidente Vladimir Putin in un incontro ...Ore 06:25 - Attacchi russi contro Kharkiv. Colpito un hotel in centro, 11 i feriti ...