Rudiger - Morata e l' episodio clamoroso sfuggito all' arbitro

Uno di questi è stato il contatto ravvicinato tra l'ex difensore della Roma,, e l'ex attaccante della Juve, Alvaro...... l'Atletico di Simeone,(in campo per 91') e De Paul (per 90'), attendono ora il match tra ... Al 14' Rodrygo chiede invano un calcio di rigore, ma la rimonta del Real porta la firma dial ...Nel corso della sfida tra Real e Atletico il direttore di gara non si è accorto di un contatto piuttosto evidente tra i due ...Nel corso della sfida tra Real e Atletico il direttore di gara non si è accorto di un contatto piuttosto evidente tra i due ...