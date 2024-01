Ruben Vargas | nome nuovo per la Fiorentina

...GJURRA FABIAN (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE) TOSCANO ALESSIO (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE) ZANOLI(...2015) BURDISSO SIMONE (CERIALE PROGETTO CALCIO) FARINAZZO MATTIA (CERIALE PROGETTO CALCIO)...Queste le scelte dei due allenatori: PORTOGALLO (4 - 3 - 3): Diogo Costa; Dalot,Dias, Pepe, ... Sommer; Fernandes, Akanji, Schar, Rodriguez; Sow, Freuler, Xhaka; Shaqiri, Embolo,. All. ...Continua il casting viola per gli esterni. Alla lista dei nomi papabili per rinforzare un reparto debilitato dai recenti infortuni c'è Rubén Vargas, esterno classe 1998 in ...Continua il casting viola per gli esterni. Alla lista dei nomi papabili per rinforzare un reparto debilitato dai recenti infortuni c'è Rubén Vargas, esterno classe 1998 in ...