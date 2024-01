Rosy Chin si chiude nell’armadio al GF e parla in codice | è polemica VIDEO

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Nella casa del Grande Fratello pare si siano verificati degli episodi alquanto interessanti nelle ultime ore. Gli utenti del web, infatti, hanno notato chesi sia nascosta all’interno di un armadio ed abbia iniziato a dire delle cose ina due suoi coinquilini senza farsi udire dal GF. Sul web, però, ilin questione è divenuto virale ed è scoppiata la. I discorsi indei concorrenti del GF:colpevole Non è la prima volta che i concorrenti del Grande Fratello vengono accusati dire in. I telespettatori della trasmissione, infatti, si erano già resi conto un po’ di tempo fa che gli inquilini erano soliti tirare in ballo dei colori per richiamare l’attenzione su ...

... ritorno di fiamma in vista Leggi Anche Grande Fratello, Massimiliano Varrese compie gli anni e fa i conti con la ex I dubbi di Monia La Ferrera Dentro la sauna, Monia si confida cone ...Avrebbero coperto i microfoni e parlato in codice: Giuseppe Garibaldi esarebbero così finiti al centro di un nuovo polverone dopo l'ultima puntata del Grande Fratello . Sono queste le accuse mosse da una buona fetta di spettatori che sui social hanno ...Al GF, Giuseppe Garibaldi e Rosy Chin sono stati beccati mentre parlano in codice e coprono i microfoni per non farsi sentire: cosa si sono dettiDentro la sauna, Monia si confida con Rosy Chin e Marco Maddaloni sulla sua situazione con Massimiliano. La chef le consiglia di buttarsi, ma la siciliana è più prudente: "In questo momento siamo ...