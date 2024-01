Roma | un tifoso accoltellato e scontri con la polizia dopo il derby | tre denunce

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 11 gennaio 2024) CRONACA DI– Ungiallorosso e’ statointorno alla mezzanotte di ieri,ildi Coppa Italia, in un pub di viale Angelico. Alcuni tifosi laziali, con il viso coperto da un passamontagna, sono entrati nel locale e hanno colpito prima il gestore, ferendolo lievemente, poi si sono avventati su un cliente,della, e lo hannoall’addome. La vittima e’ stata ricoverata in codice rosso all’ospedale Santo Spirito. Secondo i primi accertamenti non e’ in pericolo di vita ma la prognosi per la guarigione e’ di 40 giorni. E mentre sono in corso le indagini per rintracciare gli autori dell’aggressione, intanto laha denunciato tre persone per gliavvenuti a ...