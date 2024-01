Roma | sfuma la pista Dier | va al Bayern Le ultime sull'intrigo Soyuncu

(Di giovedì 11 gennaio 2024) E’ stato a lungo un profilo nel mirino della, alla ricerca di un ulteriore innesto per la difesa insieme al 2005 Dean Huijsen, prelevato...

Roma (ITALPRESS) – Expo 2030 si terrà a Riad , in Arabia Saudita. Ha ottenuto 119 voti, seguita da Busan (Corea del Sud) con 29. Nulla da fare per ... (iltempo)

Roma , 28 novembre 2023 – Finisce come peggio non poteva la corsa di Roma verso Expo 2030 . Il Bureau International des Expo sitions (Bie), riunitosi a ... (ilfaroonline)

Roma (ITALPRESS) – Expo 2030 si terrà a Riad , in Arabia Saudita. Ha ottenuto 119 voti, seguita da Busan (Corea del Sud) con 29. Nulla da fare per ... (ildenaro)

Non decolla il calciomercato della Roma e il tecnico José Mourinho è sempre più preoccupato. I giallorossi sono reduci dalla sconfitta in Serie A ... (calcioweb.eu)

... i rossoneri ne hanno vinte appena quattro contro, Lazio, Psg e Newcastle. Sono poi arrivati tre pareggi con Napoli, Borussia Dortmund e nell'andata di Champions contro gli inglesi. Chiudono il ...E poi vertice acol papà - agente che continua a chiedere una commissione da definire. Ancora ostacoli ma si respira cauto ottimismo sull'esito finale ". Dragusin sfumato Sfumato invece Dragusin,...E` stato a lungo un profilo nel mirino della Roma, alla ricerca di un ulteriore innesto per la difesa insieme al 2005 Dean Huijsen, prelevato dalla Juventus con.Radu Dragusin è volato in Inghilterra per vestire la maglia del Tottenham. Dopo diversi giorni, gli Spurs sono riusciti a battere la concorrenza del ...