Roma - Sassuolo 3 - 2 | rivivi la diretta della Coppa Italia Primavera | giallorossi in semifinale

(Di giovedì 11 gennaio 2024)- Dopo aver fatto fuori il Cesena agli ottavi, laelimina al Tre Fontane ilnei quarti di finale di. Lo fa in rimonta, vincendo per 3 - 2 grazie ai gol di ...

- Dopo aver fatto fuori il Cesena agli ottavi, laPrimavera elimina al Tre Fontane ilnei quarti di finale di Coppa Italia . Lo fa in rimonta, vincendo per 3 - 2 grazie ai gol di Joao Costa, Cherubini e Misitano. La squadra di Federico ...