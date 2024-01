Roma | Sanches aspetta una chiamata da Francia o Portogallo

Soprattutto per quanto riguarda l'uscita di Renatoche non è al momento convinto di ... Attesa, che inevitabilmente sta rallentando lasempre più convinta di andare a prendere un difensore ...La, infatti, non va a segno da quattro gare contro i biancocelesti, come non accadeva dal ... Sul fronte opposto, oltre a Smalling, Abraham, Renato, Aouar e Ndicka (Coppa d'Africa), ...Mattia Zaccagni ha deciso ancora una volta il derby. Un gol in apertura di secondo tempo che ha fatto impazzire il popolo laziale. L'esultanza, poi, non è stata banale perché il numero 20 ha ...Le emozioni nate dopo l’ennesimo derby imbarazzante giocato (o non giocato, come preferite) dalla Roma lasciano così il tempo a pensieri cupi, ad analisi che magari fino a qualche giorno fa erano supe ...