Roma | la rabbia dei tifosi su social e radio per il derby | ' Vergognatevi'

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Il giorno dopo ilperso in Coppa Italia , suie sulleesplode ladeinisti. " La cosa che mi ha fatto più male è, in 100 minuti un tiro in porta contro una squadra come ...

Alla fine decide un rigore di Zaccagni davanti a 50mila persone, Lazio in semifinale ea schiumare. Un solo tiro in porta, nessuna vera occasione da gol: i derby di Coppa Italia ...... Adnkronos Salute, 10 gen. - Gennaio non è un mese facile da affrontare e come sempre a pesare ... come la bassa autostima o la, che interessano il 50% dei richiedenti. Più basso, invece, ...La Roma lo ha aiutato molto, assieme alla difesa guidata da Romagnoli e Patric al centro, perché non ha dovuto strafare. Un solo tiro in porta dopo più di 80 minuti. E proprio in quel momento, quando ...L'edizione odierna del quotidiano Repubblica svela i motivi alla base delle recenti parole dell'agente di Kvaratskhelia che hanno scatenato la rabbia social di Osimhen e del suo procuratore, Calenda.