Roma | derby ad alta tensione | 30enne accoltellato in un pub dopo la partita

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Tensioniildi, dove un tifoso è statoin un pub non lontano dallo stadio Olimpico. Ilè ricoverato in rianimazione ma non è in pericolo di vita. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, intervenutauna segnalazione di una rissa, l’uomo è stato ferito all’addome con diversi fendentiche un gruppo di tifosi laziali, armati di bastoni, ha fatto irruzione nel locale in cui erano presenti ultrànisti. L’uomo, soccorso, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Santo Spirito dove è ricoverato, non in pericolo di vita. Anche il titolare del locale avrebbe riportato lievi lesioni probabilmente nel tentativo di intervenire. La Digos sta indagando intanto su un video che riprende gruppo di ultrà laziali ...

ancora una volta amaro per la. I giallorossi non hanno segnato per la quarta partita di fila contro la Lazio: non accadeva dalla metà degli anni '90. ATALANTA - Colpo grosso a San Siro. L'...Ieri sera c'è stato, a, un raid di un gruppo di un gruppo di tifosi della Lazio in un pub abitualmente frequentato dai supporter della. Tutto è avvenuto al termine deldi Coppa Italia, vinto dai biancocelesti grazie al rigore di Zaccagni. Armati di bastoni, hanno danneggiato gli arredi e accoltellato un cliente, ...È accaduto dopo il derby fra Lazio e Roma vinto per 1 a 0 dai biancocelesti. Tre tifosi fermati, indagini in corso per risalire agli altri partecipanti Gesti e canti fascisti prima della partita da ...