Roma | accoltellato tifoso romanista dopo il derby | è grave Scontri e tensioni fuori dall’Olimpico | tre fermati

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 11 gennaio 2024) E’ un bilancio gravissimo quello del postLazioandato in scena ieri sera all’Olimpico. Ma il calcio, purtroppo, passa in secondo piano considerando quanto accadutodallo stadio (ma per la verità anche in campo). Unnista si trova in questo momento in terapia intensiva al Santo Spirito,che ieri sera, mentre si trovava in un pub, è stato aggredito da un gruppo di ultrà laziali e raggiunto da diverse coltellate all’addome. Fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita ma le sue condizioni restano attentamente monitorate. E’ questa la notizia di copertina all’indomani della stracittadina della Capitale. Caos esi sono verificati anche e soprattuto nei pressi dello Stadio Olimpico, con tre persone fermate dalla Polizia: per loro ...