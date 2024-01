Roberto Sorrentino | “Conte? Per uno come lui Napoli…”

Leggi su terzotemponapoli

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Antonioe la panchina partenopea? Nel corso della trasmissione ‘Club Napoli All News’ in onda su Teleclub Italia l’ex portiere(padre di Stefano) ha parlato della presenza del tecnico salentino allo stadio Olimpico Grande Torino domenica 7 gennaio. “Consi è parlato certamente del Napoli – ha raccontato nel suo intervento a ‘Club Napoli All News’ in onda su Teleclub Italia – anche perché lo rivedo ogni anno. Con Antonio c’è un rapporto di amicizia e di calcio dopo che siamo stati insieme per alcune stagioni alla Juventus”. La piazza partenopea “Una piazzaNapoli per lui è importante. Per quello che ho percepito, qualche contatto c’è stato, però c’è distanza per le situazioni che ci sono a Castelvolturno rispetto a quelle cui era abituato lui. Se abbiamo ...