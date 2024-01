RKC Waalwijk-Heracles Almelo venerdì 12 gennaio 2024 ore 20 | 00 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Zero punti nelle ultime tre per l’, due nelle ultime quattro per l’RKC: è anche per questo che la sfida disera è uno scontro diretto nella lotta per non retrocedere. L’ultimo precedente risale alla stagione scorsa nel quale i padroni di casa si imposero 2-0 e forse anche per questo partono InfoBetting: Scommesse Sportive e