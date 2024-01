Rivoluzione Bitcoin | via libera Sec a primo ETF a Wall Street

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Svolta nel mondo degli asset digitali. La Sec, autorità di vigilanza finanziaria statunitense, ha approvato la commercializzazione di prodotti di investimento basati sul, noti come fondi negoziati in borsa (Etf).La consob americana ha dato il viaalle 11 proposte che sono arrivate sul suo tavolo, aprendo la strada agli scambi già da giovedì. Tra le 11 case di investimento coinvolte, è presente anche BlackRock, ovvero ilfondo al mondo per masse amministrate per un importo complessivo di quasi 10 mila miliardi di dollari. L’annuncio segnala una netta inversione di rotta da parte della Sec che, per anni, ha opposto resistenza agli asset cripto ritenendoli troppo rischiosi e soggetti a frode e manipolazione del mercato. Gli Etf, fondi quotati a ...