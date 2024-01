Ritiro Napoli | decisione inaspettata di De Laurentiis | è successo a Castel Volturno

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Qualcosa si muove a, Aurelio Deha deciso di fare una cosa in merito aldella squadra stabilito ad inizio settimana È forse il momento più difficile della stagione del. Un campionato che era partito con aspettative molto alte e che invece si sta dimostrando come un’annata da cancellare. Partito tutto dalladel precedente tecnico, Luciano Spalletti, di volersi dimettere e da un insufficiente mercato estivo. La pesante sconfitta con il Torino, subita nella prima partita di questo 2024, ha fatto capire che tante cose in questonon stanno funzionando. Nonostante il cambio allenatore, Walter Mazzarri è riuscito a fare anche peggio. Accolto con grande entusiasmo dalla tifoseria partenopea che aveva bocciato ...

La telefonata di Di Lorenzo al magnanimo presidente socchiude le porte del ritiro del Napoli prima della complicatissima gara con la Salernitana, 'una finale' la definirebbero i più accorti. I calciatori del Napoli, in ritiro, hanno chiesto di tornare a casa qualche ora: "Ci si appella un po' alla necessità di ritrovare certi equilibri personali, c'è la concessione per qualche ora".