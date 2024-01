Risultati Coppa Italia – Milan-Atalanta 1-2 | tabellino e marcatori | News

Concluso il programma degli ottavi di finale di Coppa Italia . La Juventus stacca l’ultimo biglietto utile per i quarti di finale grazie al successo ... (calcioweb.eu)

Tutto pronto per la Coppa Italia 2023 / 2024 . L’Inter difenderà il titolo dopo la vittoria nella scorsa stagione ai danni della Fiorentina, ma sono ... (sportface)

La Lazio festeggia la vittoria nel derby e conquista l'accesso alla semifinale diItalia . Decisivo il rigore realizzato da Zaccagni , concesso da Orsato con l'aiuto del Var ...altri". L'...Un po' dili ha fatti, ci sono anche le altre. Due anni dopo la squadra è cambiata tanto, ... Pensiamo allaItalia, una vittoria ci porterebbe in semifinale e poi ci tufferemmo in ...È tornato Alessio Romagnoli e il risultato nel derby non cambia. Ancora un clean sheet, di nuovo una prestazione difensiva superlativa e un'altra vittoria. La Lazio batte la Roma e supera ...La stagione della Coppa Italia 2023-2024 è entrata nella sua fase clou, con i quarti di finale che termineranno oggi 14 gennaio 2024. Il quadro delle semifinali è dunque quasi completo. Quando si ...